Russia: portavoce ministero Esteri, arresti nord del Kosovo sono ennesima provocazione (2)

- "E' del tutto chiaro che tale comportamento degli albanesi del Kosovo è una diretta conseguenza del sostegno ricevuto per molti anni da parte di Ue e Stati Uniti. La dirigenza kosovara si è già abituata al fatto che si lascia correre su certe provocazioni", ha osservato la portavoce del ministero di Mosca. Il capo dello Stato serbo Aleksandar Vucic ha convocato stamane d'urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale dopo che si è svolta nel nord del Kosovo un'operazione da parte della polizia kosovara finalizzata all'arresto di 23 persone sospettate di essere coinvolte in attività di contrabbando. Da quanto si apprende dai media kosovari, le forze dell'ordine avrebbero ha incontrato resistenza durante le operazioni, contesto che avrebbe portato al ferimento di due agenti. (Rum)