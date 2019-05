Serbia: deputati approvano report su Kosovo presentato da presidente Vucic (3)

- La Serbia deve scegliere fra "dolci bugie e amare verità" riguardo alla questione del Kosovo, ha detto ieri il presidente serbo rivolgendosi ai deputati riuniti in seduta straordinaria. E' necessario, ha detto Vucic , dare una risposta ad una domanda importante, ovvero "a che cosa crediamo, alle bugie o alla verità". "Non dovete però pensare che a causa della verità io non lotterò per la nostra popolazione e per il Kosovo", ha detto Vucic. Ai lavori parlamentari erano presenti anche la premier serba, Ana Brnabic, e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Questa mattina le unità speciali della polizia kosovara hanno effettuato oltre 20 arresti in un'operazione condotta nel nord del Kosovo a maggioranza serba, dove sono registrati anche dei feriti. (segue) (Seb)