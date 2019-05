Serbia: deputati approvano report su Kosovo presentato da presidente Vucic (8)

- "E' del tutto chiaro che tale comportamento degli albanesi del Kosovo è una diretta conseguenza del sostegno ricevuto per molti anni da parte di Ue e Stati Uniti. La dirigenza kosovara si è già abituata al fatto che si lascia correre su certe provocazioni", ha osservato la portavoce del ministero di Mosca. In giornata è intervenuta anche la portavoce dell'Unione europea, Maja Kocijancic, che ha osservato come l'operazione di polizia a Mitrovica, nel nord del Kosovo, avrebbe dovuto essere condotta in modo conforme alla legge e adeguatamente comunicata. Kocijancic ha ribadito che sostenere lo Stato di diritto, compresa la presunzione di innocenza, è un obiettivo che l'Unione europea sostiene con forza e che le operazioni di polizia devono portare fiducia nello Stato di diritto in tutte le comunità. Secondo la portavoce, tali operazioni devono rafforzare e non indebolire gli sforzi di normalizzazione. (segue) (Seb)