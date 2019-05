Amministrative: Salvini, Lega primo partito in 13 regioni, a Cavagna accontetati di 85 per cento

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, riassumendo l'esito delle amministrative ha detto che la Lega è il "primo partito in 13 regioni su 20, in altre siamo il secondo". Il leader del Carroccio in conferenza stampa dal Viminale ha poi precisato: "Siamo il primo partito in più di 5 mila comuni. Il Comune top è Cavagna in provincia di Como dove ci siamo accontentati dell'85 per cento". (Rin)