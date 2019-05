Giordania-Iraq: re Abdullah II riceve presidente parlamento Halbusi

- Il presidente della Camera dei rappresentanti dell’Iraq, Mohammed al Halbusi, è stato ricevuto oggi ad Amman dal re di Giordania, Abdullah II. Nel corso dell’incontro, si legge in un comunicato della presidenza irachena, i due hanno discusso dello sviluppo delle relazioni tra i due paesi e del rilancio della cooperazione bilaterale in tutti i settori. Spazio anche agli ultimi sviluppi nella regione, con particolare riferimento ai temi della sicurezza. Si tratta di questioni pressanti soprattutto per l’Iraq, in cerca di stabilità dopo la vittoria militare nei confronti dello Stato islamico. A questo proposito, Abdullah II ha ribadito che la Giordania continuerà a sostenere l’Iraq ed è pronta a contribuire “significativamente” al miglioramento della cooperazione sulle questioni d’interesse comune. (Cae)