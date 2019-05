Tav: Salvini, ieri in Piemonte referendum per il sì

- Sul Tav "ieri si è votato in regione Piemonte. Le forze a favore di viaggiare veloci e sicuri hanno preso circa l'80-85 per cento dei voti. Quindi, se fosse stato un referendum, penso che gli elettori siano stati molto chiari": lo ha rilevato, in conferenza stampa al Viminale, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. (Rin)