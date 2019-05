Torino: falso allarme bomba al Lingotto per trolley sospetto, via Nizza bloccata un'ora e mezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme bomba, oggi, in via Nizza, a Torino, davanti al Lingotto Fiere. Intorno alle 18, accanto alla fermata della metropolitana, è stato trovato un trolley abbandonato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno transennato l'area, e i vigili urbani, che hanno chiuso via Nizza. L'arrivo degli artificieri ha permesso di accertare che si trattava di un falso allarme: all'interno della valigia c'erano solo vestiti. Dopo un'ora e mezza la stazione della metro e via Nizza sono state riaperte. (Rpi)