Terremoto: Pirozzi (Fd'I), bene approvazione norma su case provvisorie in commissioni Senato

- "Apprendo con soddisfazione che è stato approvato dalle commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato un emendamento che trasforma in norma nazionale ciò che prevede la legge da me presentata alla Regione Lazio: l'installazione di seconde case provvisorie per evitare lo spopolamento dei territori colpiti da sisma. Adesso, come responsabile nazionale emergenze di Fratelli d'Italia, cercherò, insieme a Giorgia Meloni, di far diventare la Legge regionale 12/2018 un modello nazionale". Lo dichiara in una nota Sergio Pirozzi, presidente della XII commissione Ricostruzione del Consiglio regionale del Lazio, e responsabile nazionale emergenze e prevenzione grandi rischi di Fratelli d'Italia. (Com)