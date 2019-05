Giustizia: Salvini, intervento su prescrizione solo con riforma Codice penale

- Sulla riforma della giustizia penale "non ho visto, onestamente, il testo dell'amico Bonafede. L'accordo è che la prescrizione entrerà in vigore solo, e soltanto, se ci sarà stata l'approvazione della riforma del Codice penale, altrimenti sarebbe un caos generalizzato. O tutto, o niente": lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Viminale. (Rin)