Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, mercoledì 29 maggio, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un vortice di bassa pressione si approfondisce sul Centro Italia interessando marginalmente le regioni di Nord-Ovest. Molte nubi e residui fenomeni su Lombardia e Liguria di levante, schiarite anche ampie su Valle d'Aosta, Piemonte centro-occidentale e imperiese con tempo asciutto. Ventilazione settentrionale, rinforzi di Tramontana sulla in Liguria e sulle Alpi. Mare mosso al largo. Clima fresco per il periodo, specie sulla Lombardia. (Rpi)