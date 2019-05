Ue: Salvini, Commissari dovranno passare da vaglio Parlamento

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, leader della Lega ha affermato che i "Commissari europei dovranno passare in primis dal vaglio del Parlamento europeo, paese per paese". Il vicepremier lo ha detto nel corso di una conferenza stampa dal Viminale, ammettendo poi che con i suoi alleati "ad oggi non siamo maggioranza, ma siamo determinanti nelle commissioni parlamentari. Saremo una forza rilevante, non marginale", ha concluso. (Rin)