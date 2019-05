Libia: ufficiale Lna, giovani di Misurata "strumento di guerra" dei Fratelli musulmani

- I Fratelli musulmani in Libia hanno cercato di lacerare il tessuto sociale nazionale e di portare nel paese i conflitti regionali, utilizzando i giovani della città di Misurata come strumento di guerra in ogni crisi scoppiata finora. Lo ha dichiarato il generale Khalid al Mahjoub, portavoce delle operazioni a Tripoli dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. “L’uso dei problemi sociali e regionali per alimentare conflitti è una strategia cui i Fratelli musulmani hanno fatto ricorso spesso in passato, anche con le tribù di Tarhuna e Wershevana”, ha sottolineato l’ufficiale. Mahjoub ha chiarito che l’Lna non arretrerà da alcuna posizione nella sua guerra “contro i gruppi islamisti”. Dal 4 aprile scorso la periferia meridionale di Tripoli è oggetto di violenti scontri armati tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e quelle dell’Lna che hanno causato finora circa 80 mila sfollati e oltre 500 morti. (Lit)