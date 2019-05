Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino interviene all’incontro “Minori stranieri non accompagnati: la sfida dell’accoglienza”, un forum, promosso da Fondazione L’Albero della Vita onlus, per favorire lo scambio di conoscenze e per definire Linee Guida sui Minimum Standard per l’affido familiare per minori stranieri non accompagnati.Palazzo Marino, sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 9.30)L’assessore allo Sport Roberta Guaineri partecipa alla conferenza stampa per la presentazione del 55° Torneo Avvenire, torneo internazionale di tennis under 16 che si terrà dall’8 al 15 giugno 2019.Tennis Club Ambrosiano in via Feltre, 33 ( ore 11.30)Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell'iniziativa "Kids Park". Intervengono l’assessore all’Educazione Laura Galimberti, il managing director di Mirata, Andrea Zanetti, e il direttore clienti di Esselunga, Roberto Selva.Palazzo Marino - sala Brigida, piazza della Scala, 2 (ore 12.30)Conferenza stampa di presentazione con visita in anteprima della mostra “Leonardo Da Vinci 3D”. Partecipano la vicesindaco Anna Scavuzzo, Roberto Luciani ed Enrico Cristiani di Medartec, Marilena Bertozzi e Vincenzo Capalbo di ArtMediaStudio.Cattedrale della Fabbrica del Vapore, via Giulio Cesare Procaccini 4 (ore 12.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alla presentazione de “I figli dei nemici”, di Raffaela Milano, edito da Rizzoli, che racconta le origini della fondazione di Save the Children. Intervengono l’autrice Raffaela Milano, il Presidente di Save the Children Claudio Tesauro, il giornalista e scrittore Beppe Severgnini, con la moderazione della giornalista Roberta Scorranese.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 18.00)L’assessore allo Sport Roberta Guaineri presenta alla cittadinanza del Municipio 7 il dossier di candidatura di Milano-Cortina per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.Municipio 7 - sala Consiliare, via Anselmo da Baggio 55 (ore 18.30)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio Metropolitano. L'ordine del giorno prevede: Approvazione verbali di adunanze consiliari; Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive in materia di Codice della Strada; Approvazione del Regolamento di Disciplina degli Appalti e dei Contratti della Città metropolitana di Milano; Approvazione del Regolamento metropolitano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.Palazzo Isimbardi, aula consiliare, via Vivaio 1 (ore 10.00) (segue) (Rem)