Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi consegnano i Premi Rosa Camuna in occasione della “Festa della Lombardia”. Saranno premiati, tra gli altri, l'astronauta Paolo Angelo Nespoli, la sciatrice Sofia Goggia, il fotografo Gabriele Micalizzi, il presidente dell'Hangar Bicocca Marco Tronchetti Provera, lo chef Carlo Cracco, l'alpinista Marco Confortola e il conduttore televisivo Max Laudadio.Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 17.00)La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Lombardia visita l'IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta" di Milano. Il programma prevede un incontro con il Presidente della Fondazione IRCCS "Besta", Andrea Gambini, con il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e il Direttore Sanitario, accompagnati da ricercatori, medici ed operatori sanitari. A seguire una visita in alcune delle aree della struttura, tra cui il Besta Neurosim Center.Biblioteca scientifica della fondazione, via Celoria, 11 (ore 10.30)L'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi interviene al convegno "Il valore della nostra agricoltura" organizzato a Monza da Coldiretti Milano Lodi Monza e Brianza.Villa Reale, viale Brianza 1 Monza. (ore 11.30)VARIEQuarto presidio di protesta di Legambiente che vuole testimoniare la preoccupazione dei quartieri, delle persone e delle comunità localiRotonda che incrocia via Brodolini, via per Novate, via Cascina del Sole Novate Milanese (ore 7.40)Presentazione della ricerca “Industria 4.0 + liberi o (r) + sfruttati”. Il punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, la ricerca curata dalla Fondazione Claudio Sabattini in collaborazione con la Fiom di Milano.Università degli studi Milano Bicocca, Aula Luisella Sironi, Piazza della scienza (ore 9.00)Urbana 2019: università e periferie Università di Milano-Bicocca. Qualità della vita, mobilità e identità di tre quartieri universitari: Barona, Bicocca E Bovisa. L'iniziativa del dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca si focalizza sul rapporto che le università periferiche, Milano-Bicocca, Iulm e Politecnico di Milano, intrattengono con i loro quartieri.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5, ( ore 9-13 e 17-18.30)Conferenza stampa di presentazione del nuovo Teatro Giovanni XXIII a Sotto Il Monte (BG) che verrà inaugurato Sabato 1 Giugno. Intervengono: mons. Claudio Dolcini, Rettore del Santuario Giovanni XXIII; don Emanuele Poletti, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva; arch. Paolo Belloni, Progettista del nuovo Teatro; Alice Cazzaniga, Responsabile della Casa del Pellegrino.Centro Congressi Giovanni XXIII, Viale Papa Giovanni XXIII, 106 Bergamo (ore 11.30)Agli orti di via Padova si festeggia la rigenerazione urbana: aperitivo a km zero. Partecipano, Pierfrancesco Maran, assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano; Lorenzo Lipparini, assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano; Barbara Meggetto, Presidente di Legambiente Lombardia; Giorgio Calabria, Presidente dell'Associazione Amici del Parco Trotter; Rappresentanti del Municipio 2, associazioni e le realtà del quartiere che hanno collaborato al progetto.Giardino condiviso "Orti di via Padova", Ingresso via Esterle (ore 18.30) (Rem)