Milano: Comazzi (FI) per amministrative 2021 candidato condiviso e di alto profilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle amministrative del 2021 a Milano "il centrodestra non deve commettere l'errore di sottovalutare Giuseppe Sala: chi pensa (sull'onda degli attuali dati elettorali) che sarà una sfida facile sbaglia" afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia in una nota diffusa oggi. "Per vincere a Milano dobbiamo lavorare fin da ora per trovare un candidato condiviso, di alto profilo, in grado di allargare il consenso del quale oggi gode la coalizione di centrodestra in città. Ovviamente non deve trattarsi di un "Papa straniero" paracadutato da altre zone e imposto dall'alto, ma di qualcuno che conosca bene i problemi di Milano, i disagi patiti dai cittadini dei quartieri più critici e delle periferie, le caratteristiche di una città bella e complessa come la nostra" prosegue l'esponente azzurro concludendo che "la partita è aperta, ma all'appuntamento elettorale del 2021 dobbiamo arrivare preparati, individuando il prima possibile non soltanto il candidato sindaco, ma anche la squadra che si presenterà alle prossime elezioni comunali". (Com)