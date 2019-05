Camera: domani audizioni su rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro

- Domani, mercoledì 29 maggio, alle ore 14:15, la commissione Lavoro della Camera svolge l'audizione di Mattia Persiani, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università "La Sapienza" di Roma, Mario Rusciano, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università "Federico II" di Napoli, Piergiovanni Alleva, già professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Politecnica delle Marche, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e della proposta di legge recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo riferisce Montecitorio. (Com)