Camera: domani audizione Agenzia Italia digitale su 5G e big data

- Domani, mercoledì 29 maggio, alle ore 8:45, la commissione Trasporti della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data, svolge l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgId). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)