Usa-Canada: conversazione Pompeo-Freeland, focus su Venezuela e Cuba

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il ministro degli Esteri del Canada, Chrystia Freeland, hanno discusso oggi della crisi in atto in Venezuela e di possibili azioni comuni per affrontare la situazione a Cuba. Lo ha fatto sapere in una nota il portavoce del Dipartimento Usa, Morgan Ortagus. Pompeo e Freeland "hanno discusso degli sforzi regionali in atto per ripristinare la democrazia in Venezuela, si legge nella nota secondo cui Washington ha espresso "apprezzamento per il continuo supporto che il Canada fornisce al presidente ad interim Juan Guaidò". I due, prosegue il comunicato, "hanno concordato di proseguire il lavoro congiunto per convincere il regime di Cuba a garantire un futuro democratico e prospero per il popolo cubano". (segue) (Brb)