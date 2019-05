Ue: Belusconi, su debito stabilire clima cordialità per trattare con Commissione

- Il neoeuroparlamentare, presidente di Forza Italia, Silvio Belusconi, scrive su Facebook: "La lettera sul debito in arrivo dalla Ue è un fatto automatico, non c'è dietro nessuna decisione. Andare a battere i pugni sul tavolo non servirà - precisa - per trattare è necessario stabilire un clima di cordialità e stima con la Commissione europea". (Rin)