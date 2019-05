Regionali Piemonte: Mulè (FI), Cirio dimostra che centrodestra unito è vincente

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, commenta il risultato delle Regionali in Piemonte: "Adesso che ha il crisma dell'ufficialità saluto con grande soddisfazione e orgoglio l'elezione di Alberto Cirio a presidente della Regione Piemonte. Il suo straordinario risultato del 49,85 per cento conferma la bontà della scelta di un candidato che ha saputo condurre una campagna elettorale impeccabile". "Perfino a un neofita della politica - aggiunge - appare chiaro come Cirio sia espressione della tradizione più bella di Forza Italia, quella che si mette al servizio di una comunità con passione e competenza. Con lui il centrodestra dimostra ancora una volta la sua capacità di essere vincente: ora, grazie alla sua visione e a una squadra di prim'ordine, saprà essere la guida migliore che il Piemonte potesse avere".(Com)