Libia: inviato Onu Salamé, “rapporti con Haftar mai interrotti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, non ha “mai pensato” di dimettersi e non ha mai interrotto i rapporti con il generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) che il quattro aprile scorso ha avviato un’offensiva sulla capitale Tripoli. In un’intervista all’emittente francese “France 24”, il diplomatico libanese ha fatto sapere che porterà avanti il proprio mandato, sottolineando la necessità di preservare l’unità e l’integrità territoriale del territorio libico. Di recente Salamé era stato accusato da Haftar di essere “un mediatore di parte”. Secondo l’inviato Onu, tuttavia, il malinteso è già stato superato. “I rapporti con Haftar non si sono mai interrotti”, ha dichiarato Salamé definendo “fedele ai fatti” il rapporto recentemente presentato al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. “Ribadisco che i rischi sono molto gravi. Bisogna imporre un cessate il fuoco, il rispetto dell’embargo sulle armi, fermare i sequestri di civili”, ha avvertito il diplomatico. Secondo Salamé, “ci sono paesi che sostengono una parte o l’altra”, ma “quel che è peggio è che ci sono governi non considerano la situazione abbastanza grave”. “La comunità internazionale non può davvero essere così compiacente e passiva”, ha proseguito l’inviato delle Nazioni Unite, tornando sulla necessità di “allargare il tavolo negoziale” per essere sicuri che “tutti i principali attori siano coinvolti nel processo di pace”. (Res)