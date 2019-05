Ue: Tajani su lettera, non c'è alcuna sanzione

- Prima di eventuali sanzioni passerebbero anni. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, entrando al vertice informale di Bruxelles. "Quali sanzioni, non c'è nessuna sanzione. Prima c'è la lettera, poi bisogna avviare una procedura eventualmente per aprire una infrazione. Prima che ci sono le sanzioni passano anni", ha detto. "Purtroppo l'Italia in Europa conta molto poco, mi auguro che conti di più in futuro. Ma se si litiga e si battono i pugni sul tavolo senza avere delle proposte, senza avere una strategia, senza fare riforme...Io credo che l'Italia abbia bisogno di molte riforme: quella del fisco, quindi una forte riduzione della pressione fiscale, una riforma della giustizia civile che vale il 2 per cento del Pil e pagare i debiti pregressi della Pubblica amministrazione", ha aggiunto. Sulla partita delle cariche, "io mi auguro che l'Italia chieda e tratti un portafoglio economico, quello dove può dare di più all'Europa e dove può meglio tutelare anche l'interesse nazionale, un commissario che non deve prendere ordini da Roma, ma può contribuire certamente a dare un sostegno forte alle politiche europee come ho fatto io quando ero commissario all'Industria. L'Italia deve sapere trattare bene. Mi auguro che il governo, qualunque esso sia che dovrà trattare col futuro presidente della Commissione, chieda un portafoglio economico perché è lì che possiamo lavorare meglio noi italiani", ha proseguito. Tajani ha anche ribadito che "una riforma fiscale va fatta, l'armonizzazione fiscale va fatta" e ha ricordato di aver detto "che il 3% non è un dogma di fede, ma bisogna vedere in che caso si sfora. Ci sono i fattori attenuanti del patto di stabilità, ma il problema è per fare che cosa. Se è per aumentare il debito pubblico sarebbe sbagliato", ha concluso. (Beb)