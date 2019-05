Camera: domani alle 14:35 audizioni su liceità eutanasia

- Domani, mercoledì 29 maggio, alle ore 14:35, le commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, presso l'Aula della commissione Giustizia, svolgono le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia: Vladimiro Zagrebelsky, direttore del laboratorio dei diritti fondamentali di Torino; Paolo Veronesi, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Ferrara; Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma; Tomaso Epidendio, sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione. L'appuntamento - riferisce in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)