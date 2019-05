Germania: ministro Esteri Mass, “America Latina, Caraibi ed Europa sono vicini”

- America Latina, Caraibi ed Europa “sono vicini: non nel senso della geografia, ma di ciò che affermano e fanno insieme”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante il discorso con cui ha aperto la conferenza, tenuta oggi a Berlino, in cui è stata avviata dal suo dicastero l'Iniziativa America Latina-Caraibi. Su proposta dello stesso Maas, il progetto mira a rafforzamento la cooperazione tra Germania e i paesi della regione, soprattutto nei settori del multilateralismo, dei diritti umani e dell'economia. Per Maas, “in questo mondo sempre più insicuro, dobbiamo stringerci sempre di più come alleati: è questo l'obiettivo della conferenza su America Latina e Caraibi”. (segue) (Geb)