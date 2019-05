Argentina: alla Camera nuovo progetto sulla legalizzazione dell'aborto

- Il dibattito sulla legalizzazione dell'aborto in Argentina riprende oggi con la presentazione per l'ottava volta alla Camera dei deputati di un nuovo progetto sulla legalizzazione dell'aborto , che conta con l'appoggio di uno schieramento trasversale a maggioranza e opposizione. Il testo che verrà presentato questo pomeriggio (ora locale) in una conferenza stampa prevede l'accesso all'interruzione volontaria, sicura e gratuita della gravidanza fino alla 14ma settimana di gestazione. La proposta prevede la completa depenalizzazione e non prevede l'obiezione di coscienza. Il testo definisce infatti l'obbligo della prestazione del servizio sia per i centri di salute pubblici che per le strutture private. (segue) (Abu)