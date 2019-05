Argentina: alla Camera nuovo progetto sulla legalizzazione dell'aborto (2)

- Oltre la 14ma settimana di gestazione avranno diritto all'interruzione legale della gravidanza le donne vittime di violenza o in pericolo di vita per circostanze legate alla gravidanza. Il testo di legge prevede inoltre un termine di cinque giorni entro il quale la donna che ne ha fatto richiesta deve essere sottoposta all'intervento. Al tempo stesso la richiedente dovrà essere informata sui metodi disponibili per l'interruzione di gravidanza, e ricevere un accompagnamento prima e dopo il procedimento. Per le autorità e i professionisti che "allungano senza giustificazione i tempi, ostacolano o negano l'intervento nei casi legalmente autorizzati", la legge prevede una pena compresa da tre mesi a un anno. (segue) (Abu)