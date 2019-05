Argentina: alla Camera nuovo progetto sulla legalizzazione dell'aborto (3)

- La legge non potrà essere discussa prima della prossima legislatura, ma i promotori sperano di inserire il tema nel dibattito delle presidenziali che si terranno a ottobre. La coalizione chiede infatti ai candidati "di pronunciarsi rispetto alla legalizzazione dell'aborto volontario", promettendo di continuare a lottare "per l'applicazione piena ed effettiva" delle leggi sull'educazione sessuale e sulla procreazione responsabile. Ad agosto 2018 il Senato argentino aveva respinto in seconda lettura il tentativo di depenalizzare l'aborto, dopo una lunghissima seduta, con 38 voti contrari e 31 a favore. In parlamento, gli schieramenti favorevoli e contrari alla proposta si sono già dimostrati trasversali alla maggioranza e all'opposizione. La discussione, autorizzata con un gesto non scontato dal presidente Mauricio Macri, aveva rivelato punti deboli nel testo, questioni di incostituzionalità che hanno alla fine catalizzato i "no" dei parlamentari più indecisi. (segue) (Abu)