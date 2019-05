Pa: Mandelli (FI), bene ok a mozione Baldelli, Stato sia più equo

- Il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, Andrea Mandelli, scrive su Twitter: "Bene approvazione alla Camera della mozione unitaria sui debiti della Pa promossa da Forza Italia con Simone Baldelli. Lo Stato non può solo prendere, ma deve anche rispettare impegni economici verso imprese e professionisti. Continua nostro impegno", conclude il parlamentare azzurro, "per Stato e fisco più equi". (Rin)