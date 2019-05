M5s: Giarrusso, giusto che Di Maio rimanga leader

- Il parlamentare del Movimento cinque stelle, Mario Giarrusso, ospite ad "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, in merito ai risultati delle Europee, ha affermato che "è giusto che" Luigi Di Maio "rimanga. Credo che vada fatta una riflessione, che è già partita e continuerà, sul perché si siano persi consensi a favore della Lega, nonostante nel governo abbiamo fatto molti provvedimenti nostri. Forse potevamo comunicare meglio delle cose o mantenere il rapporto coi territori in maniera più importante. Ma la risposta istintiva, in politica, non paga mai", ha aggiunto l'esponente pentastellato, secondo cui il M5s non dovrebbe staccare la spina al governo perché, ha concluso, "sta facendo il bene dei cittadini". (Rin)