Pil: Landini (Cgil) a Salvini, crescere non vuol dire ingrassare

- Il problema secondo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, non è sforare la soglia del 3 per cento nel rapporto deficit/Pil, ma sono le alleanze che si stringono in Europa e le politiche che si intraprendono. Lo ha detto a margine di un evento con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'Università Statale di Milano. Ai giornalisti che gli chiedevano se sia giusto sforare il 3 per cento, Landini ha risposto: "Il punto non è questo, è per fare che cosa? Se uno vuole cambiare le regole in Europa non è sufficiente aver preso voti in Italia, bisognerebbe dirlo a Salvini che crescere non vuol dire ingrassare. Crescere se vuoi cambiare l'Europa vuol dire fare alleanze, discussioni. Una delle battaglie è quella di fare un piano straordinario di investimenti pubblici e poi chiedere tutti insieme che gli investimenti di questo tipo non vengano conteggiati nel deficit. Ma allo stesso tempo tu devi fare accordi in Europa", ha detto Landini. "La Cgil - ha ribadito in conclusione - è contro il pareggio di bilanci, non abbiamo mai pensato a difenderlo, ma c'è da fare una discussione in Europa per avere un sistema fiscale unico per combattere le delocalizzazioni. L'Italia come sta dentro queste cose, dicendo che dobbiamo fare muri? Il problema non è il 3% ma che politiche si fanno e che tipo di alleanza si fanno in Europa". (Rem)