Germania: ministro Esteri Maas, progetti tutela ambiente per circa 400 milioni di euro

- La Germania sta attualmente realizzando progetti per la tutela dell'ambiente dal valore complessivo di 400 milioni di euro. A tali iniziative si aggiungono quelle ora allo studio del ministero dell'Ambiente tedesco per 150 milioni di euro. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante il discorso con cui ha aperto la conferenza, tenuta oggi a Berlino, in cui è stata avviata dal suo dicastero l'Iniziativa America Latina-Caraibi. Su proposta dello stesso Maas, il progetto mira a rafforzamento la cooperazione tra Germania e i paesi della regione, soprattutto nei settori del multilateralismo, dei diritti umani e dell'economia. Per Maas, “l'America Latina è il polmone verde del mondo, regione insostituibile nella lotta contro il cambiamento climatico, da cui è particolarmente colpita”. (segue) (Geb)