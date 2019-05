Germania: ministro Esteri Maas, progetti tutela ambiente per circa 400 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i partecipanti, vi erano anche l'Alto commissario delle Nazioni Unite, la cilena Michelle Bachelet, e l'amministratore delegato del conglomerato tedesco Siemens, Joe Kaeser. Alla conferenza di Berlino è stata inoltre fondata ufficialmente la rete di donne Unidas. Sotto il patronato del ministero degli Esteri tedesco, l'organizzazione riunisce “persone dall'America Latina, dai Caraibi e dalla Germania che si impegnano a favore delle pari opportunità per donne e uomini”, poiché “i diritti delle donne sono diritti umani”. Per il ministero degli Esteri tedesco, “la giusta rappresentanza delle donne, l'eguaglianza nella loro partecipazione all'economia e la lotta contro le violenze sessuali sono rimangono questioni essenziali” in America Latina e nei Caraibi. La fondazione di Unidas, infine, rientra nell'impegno della Germania al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui è membro non permanente per il 2019-2020, “a favore di donne, pace e sicurezza”. (Geb)