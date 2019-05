Rifiuti: indagati per corruzione tre dipendenti Ama. L'azienda, "Già licenziati il 14 maggio"

- "I tre dipendenti Ama indagati per corruzione che operavano nel centro di raccolta per rifiuti ingombranti di Mostacciano sono stati licenziati già il 14 maggio scorso. Per un quarto dipendente, che risulterebbe coinvolto nell'indagine, sta per scattare un procedimento disciplinare". Lo comunica in una nota Ama, dopo le notizie riguardanti le indagini a carico di alcuni dipendenti del centro raccolta di Mostacciano. L'azienda capitolina - prosegue Ama - ha ritenuto estremamente gravi e lesive le circostanze emerse dall'inchiesta della Procura: apprese le notizie di reato e i fatti contestati dall'Autorità Giudiziaria, le settimane scorse, ha subito sospeso dal servizio i tre lavoratori avviando specifici procedimenti disciplinari che sono sfociati poi nella risoluzione del rapporto". Ama, "nel continuare a garantire totale collaborazione alle autorità competenti, assicura a tutti i cittadini che proseguirà nell'opera di vigilanza per stroncare sul nascere comportamenti scorretti e gravemente lesivi, a tutela del proprio patrimonio, della propria immagine e anche della stragrande maggioranza di dipendenti onesti", conclude la nota. (Com)