Commercio: Fisascat Cisl su Conad–Auchan, chiesti a Mise garanzie su posti lavoro e piano industriale

- Aumenta la preoccupazione per i tanti lavoratori "travolti" dalla maxi operazione Conad-Auchan conclusasi con l'accordo per la cessione a Conad del gruppo Auchan Retail Italia. Conad, la grande società cooperativa italiana di rivenditori aldettaglio, ha siglato con Auchan un accordo che avrebbe un valore di circa un miliardo di euro. "Attualmente Conad ha una quota di mercato nel settore dei supermercati in Italia di circa il 13 per cento e Auchan del 6. Con l’accordo - si legge nota di Fisascat Cisl Roma - supererebbe Coop, diventando leader nel settore della grande distribuzione. Questa operazione avrà sull’intero territorio nazionale un forte impatto sia per quanto riguarda gli equilibri di mercato, sul quale si aspetta il parere dell’Antitrust, sia per quanto riguarda la tutela dei posti di lavoro". Le sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs oggi hanno partecipato al tavolo delle trattative al Mise con i rappresentanti di Auchan e Sma oltre ai vertici Conad. "E’ importante per tutte le sigle sindacali ottenere garanzie sul futuro dei lavoratori coinvolti, mettendoli a conoscenza del loro piano industriale per impedire che le già difficili condizioni lavorative possano peggiorare e per impedire che i costi di tale operazione possano ricadere sui lavoratori", continua la nota. Il prossimo incontro si terrà il 20 giugno sempre al ministero dello Sviluppo economico. "Vogliamo garanzie occupazionale con il mantenimento del perimetro aziendale per i lavoratori Auchan e Sma", dice Giulia Falcucci della Fisascat Cisl Roma. (Com)