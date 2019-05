Processo Ruby: riunione in procura su morte Fadil, ancora attesa per esiti definitivi causa decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi pomeriggio negli uffici del sostituto procuratore, Tiziana Siciliano, una riunione con i consulenti tecnici per fare il punto sugli esiti dell'autopsia di Imane Fadil, l'ex 'olgettina' e teste dell'accusa nei processi Ruby, morta lo scorso primo marzo dopo un mese di agonia all'ospedale Humanitas di Rozzano. Al colloquio hanno partecipa il pm Antonia Pavan, l'anatomopatologa Cristina Cattaneo e alcuni esperti del pool che stanno svolgendo le analisi tossicologiche e istologiche sul corpo della 34enne. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare i risultati definitivi delle analisi. Al momento, come riferito, non si esclude nessuna ipotesi, se non quella del decesso a causa della radioattività. Prima dell'autopsia dello scorso 24 marzo infatti le analisi preliminari sulla giovane avevano accertato che il livello di metalli pesanti presenti nel corpo di Imane Fadil non era mortale. Gli esami sono stati disposti nell'ambito dell'inchiesta della procura milanese per omicidio volontario a carico di ignoti. (Rem)