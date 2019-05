Camera: da maggioranza richiesta rinvio tre provvedimenti

- Terzo provvedimento rinviato, oggi, alla Camera, su richiesta della maggioranza di governo. Dopo lo slittamento del decreto Calabria sulla sanità, sono state rinviate in commissione la proposta di legge sugli ausiliari del traffico e quella sulle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al governo per il coordinamento normativo. Tutti e tre i testi figuravano nell'ordine del giorno all'esame dell'Assemblea di Montecitorio, ma non sono stati dunque esaminati. (Rin)