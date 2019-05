Italia-Asean: terza edizione Dialogo alto livello relazioni economiche, presente premier Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 e 6 giugno prossimi si svolgerà ad Hanoi la terza edizione del Dialogo ad alto livello sulle relazioni economiche Italia-Asean. L’High Level Dialogue on Asean Italy Economic Relations è organizzato da The European House - Ambrosetti e l’Associazione Italia - Asean, presieduta dall’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, con il supporto della municipalità di Hanoi. Il progetto è realizzato con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, dell’Ice e di Confindustria. Giunto alla sua terza edizione il Dialogo ad alto livello sulle relazioni economiche Italia-Asean è riservato, solo su invito ai presidenti e direttori generali europei e dei paesi Asean, ministri e responsabili delle istituzioni. Alla terza edizione parteciperà anche il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte che terrà il discorso di apertura il 6 giugno, dopo che sarà intervenuto l’omologo del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. Interverrà anche il vice segretario generale dell’Asean Hoang Anh Tuan. Il Dialogo rappresenta l'opportunità, per leader politici ed economici di spicco, di incontrarsi e creare sinergia per costruire relazioni di fiducia, conoscenza e per avviare partnership solide e durevoli. (segue) (Com)