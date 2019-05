Italia-Asean: terza edizione Dialogo alto livello relazioni economiche, presente premier Conte (2)

- I paesi Asean sono la quinta economia più grande del mondo – si prevede che diventeranno la quarta economia più grande nel 2030 – e la terza più grande area per popolazione. L’area Asean sta intraprendendo un processo di integrazione regionale volto a costruire una comunità economica senza confini e, insieme a Australia, India, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Cina, verrà creato il partenariato economico globale regionale, il più grande accordo commerciale del mondo. L’Italia ha tutte le carte in regola – anche dal punto di vista della produzione ad alta tecnologia – per soddisfare le esigenze industriali e di sviluppo dei Paesi dell’Asean. Inoltre, l’Unione europea sta negoziando accordi commerciali e di protezione degli investimenti con i paesi dell’Asean, alcuni dei quali, come quello con Singapore e il Vietnam, dovrebbero entrare in vigore a breve, aprendo così nuove opportunità. Alcuni numeri chiave delle relazioni Italia Asean sono i seguenti: - 10,9 miliardi di dollari di importazioni dall’Italia nei Paesi Asean nel 2017; - 8,8 miliardi di dollari di esportazioni dai Paesi Asean in Italia nel 2017; - 104,2 milioni di dollari di investimenti diretti esteri dall’Italia nei Paesi Asean nel 2017. (segue) (Com)