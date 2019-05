Governo: Conte, non mi sento commissariato da Salvini (2)

- Rispondendo, poi, a una domanda sulla proposta di Salvini di un piano da 30 miliardi di euro per la flat tax, Conte ha detto che il governo non ha iniziato a discutere di manovra economica né di riforma fiscale. "Innanzitutto, non abbiamo ancora iniziato a discutere di manovra economica, non abbiamo ancora iniziato a discutere di riforma fiscale. Quindi, fatemi adesso riprendere dopo la competizione elettorale le fila anche del dialogo con gli esponenti delle forze di maggioranza e inizieremo tutti i dossier ad esaminarli con calma", ha sottolineato. "Le priorità sono quelle scritte nel contratto di governo che non abbiamo ancora realizzato ovviamente perché richiedono del tempo. Poi ci sono tantissimi obiettivi strategici: dobbiamo rilanciare il turismo, dobbiamo rilanciare la ricerca, rafforzare il sistema della formazione, ovviamente anche la riforma fiscale, dobbiamo lavorare per l'economia circolare. Ci sono tantissimi obiettivi. Dobbiamo assicurare la crescita economica". (segue) (Beb)