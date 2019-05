Governo: Conte, non mi sento commissariato da Salvini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Conte ha infine ricordato che "oggi abbiamo fatto una riunione molto operativa per quanto riguarda il decreto sblocca-cantieri, c'erano ancora da limare e concordare alcuni ultimi emendamenti, abbiamo lavorato a quello, stiamo in sede di conversione, siamo al rush finale, questo vale anche per il crescita. Insomma ci sono tantissimi obiettivi", ha spiegato. Per quanto riguarda la partita dell'Italia per le cariche nelle istituzioni europee, "adesso non è il momento di dire il commissario, quale, come, eccetera. Abbiamo delle chances per far recitare all'Italia il ruolo che merita. Abbiamo tutto l'interesse, abbiamo tutta la determinazione per rivendicare per l'Italia le posizioni che merita", ha concluso. (Beb)