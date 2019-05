Turchia-Iraq: Erdogan riceve omologo Salih a Istanbul

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto oggi a Istanbul l’omologo iracheno Barham Salih. Al termine di un incontro a porte chiuse, il presidente turco offrirà una cena in onore del proprio ospite al Padiglione Vahdettin. Salih, come reso noto nel pomeriggio dalla presidenza irachena, è arrivato in Turchia per una “visita privata” durante la quale avrà colloqui “sugli sviluppi regionali e internazionali e le relazioni bilaterali tra i due paesi vicini”. Il presidente iracheno è accompagnato dalla moglie Sarbag Salih, dal ministro degli Affari esteri, Mohamed Ali al Hakim, e dal consigliere per la sicurezza nazionale, Falih al Fayadh. Si tratta della seconda visita di un alto funzionario iracheno in Turchia nell’arco di pochi giorni. Lo scorso 15 maggio, infatti, il premier Adel Abdul Mahdi si era recato ad Ankara alla guida di una folta delegazione che includeva, tra gli altri, i responsabili dei dicasteri degli Esteri, del Petrolio, delle Finanze, della Cooperazione allo sviluppo, del Commercio, dell’Agricoltura, dell’Industria e delle risorse minerarie, delle Risorse idriche, dei Trasporti e delle comunicazioni, oltre ai capi delle principali commissioni parlamentari, nonché i vertici delle autorità nazionali degli investimenti e delle dogane. (segue) (Tua)