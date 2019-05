Turchia-Iraq: Erdogan riceve omologo Salih a Istanbul (2)

- Lo scorso mese di aprile, il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, era stato in visita a Baghdad, Bassora ed Erbil. Nel corso del tour Cavusoglu, aveva incontrato, tra gli altri, l’omologo Mohamed Ali al Hakim e il premier Abdul Mahdi. Nell’occasione, Cavusoglu aveva ribadito la volontà della Turchia di aprire un nuovo valico di frontiera con l’Iraq a Ovakoy, un’ipotesi sulla quale i due paesi stanno discutendo da oltre una decina d’anni. Il valico di Habur, con 1,6 milioni di veicoli in transito l’anno, non è infatti più in grado di sostenere da solo le necessità del traffico commerciale tra i due paesi. Di recente, inoltre, il governo iracheno ha concesso alla Turchia il permesso per la riapertura dei consolati generali a Mosul e a Bassora e per l’apertura di una nuova sede consolare a Najaf. Cavusoglu ha fatto sapere che è in programma anche l’apertura di un consolato a Kirkuk. Le forniture energetiche dall’Iraq alla Turchia costituiscono un altro importante punto all’ordine del giorno nei colloqui tra i due paesi. Dopo aver imposto nuove sanzioni nei confronti dell’Iran, gli Stati Uniti hanno deciso questo mese di eliminare le esenzioni concesse ad alcuni paesi importatori di petrolio iraniano tra cui la Turchia. L’Iraq diventa così per Ankara un fornitore indispensabile per compensare il mancato approvvigionamento dalla Repubblica islamica. (Tua)