Sicurezza: Salvini, entro settimana revisione di criteri diritto a scorta

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha detto che dopo la parentesi elettorale il decreto Sicurezza bis "è pronto ad arrivare in Consiglio dei ministri". Il vicepremier ha anche annunciato che "entro la settimana" sarà alla firma un provvedimento di revisione dei criteri di sicurezza per le scorte. "Non mi interessa il nome di chi è tutelato, ma aggiorneremo il grado di rischio allineandolo al 2019". In una conferenza stampa dal Viminale, il ministro ha precisato che si augura che ci sarà chi "non necessiterà più di protezione". (Rin)