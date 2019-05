Kosovo: Movimento Vetevendosje esclude cooperazione con Lista serba su sfiducia governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti ha incontrato nei giorni scorsi il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa, concordando sulla necessità di presentare una mozione di sfiducia contro il governo del premier Ramush Haradinaj. "Il Kosovo ha bisogno di sviluppo economico e non di corruzione istituzionale", ha scritto Kurti dopo l'incontro tramite il suo profilo Facebook ufficiale. Secondo il leader del Vetevendosje, i cittadini del Kosovo "vogliono un nuovo governo più giusto che non aumenti il debito, abusi del bilancio e dei fallimenti delle imprese". "Abbiamo concordato di portare avanti i preparativi necessari per far cadere il governo", ha aggiunto Kurti. (segue) (Kop)