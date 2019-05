Kosovo: in corso interrogatori degli arrestati nell'operazione di polizia nel nord

- Le persone arrestate nell'operazione di polizia condotta questa mattina dalle forze di polizia kosovare nel nord del paese sono attualmente impegnati in una serie di interrogatori all'Ispettorato del Kosovo. In seguito gli arrestati verranno invianti davanti ai procuratori kosovari. Lo riferisce il sito online dell'emittente televisiva "Rtk". Tra gli arrestati anche il comandante di polizia della cittadina di Zubin Potok. La Procura speciale del Kosovo ha organizzato una conferenza stampa per spiegare la dinamica dell'operazione di polizia, che ha portato all'arresto di 11 serbi, quattro albanesi e quattro bosniaci, evidenziando che l'azione è scattata "dopo una serie di testimonianze" raccolte durante l'ultimo anno. Il procuratore speciale Syle Hoxha ha precisato che le indagini su questo caso sono iniziate nell'aprile 2018; anche denaro, armi e altri oggetti sarebbero stati sequestrati dopo questa operazione per fermare una rete dedita al contrabbando e ad altre attività illecite nel nord del Kosovo. Secondo quanto reso noto dalla stampa della regione, anche due dipendenti della missione Onu in Kosovo (Unmik) sono stati fermati nell'operazione. (Kop)