I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Marocco: Tangeri ospiterà la conferenza tecnologica "CyFy" - La città marocchina di Tangeri ospiterà la prossima conferenza "CyFy" sulla tecnologia, l'innovazione e la società. La conferenza di tre giorni sarà organizzata dal centro di ricerca indiano Orf in collaborazione con il ministero dell'Industria, del commercio e dell'economia digitale marocchina. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti di 40 paesi tra cui il ministro dell'Economia e dell'Industria libico, Ali al Issawi. I partecipanti elaboreranno il modo migliore per integrare le tecnologie emergenti - come l’intelligenza artificiale - e soddisfare le esigenze di sviluppo dell'Africa e non solo. La conferenza affronterà in particolare l'impatto delle tecnologie emergenti sulla crescita economica, sulla transizione sociale e sulla sicurezza nazionale dei paesi africani, mediorientali e asiatici. (segue) (Res)