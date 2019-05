I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Selma Elloumi eletta presidente di Nidaa Tounes - Il partito laico tunisino Nidaa Tounes ha annunciato oggi la nomina dell’imprenditrice, ex ministro del Turismo ed ex consigliere presidenziale Selma Elloumi a capo della formazione dopo un voto unanime. La dichiarazione, che porta la firma del segretario generale, Abdel Aziz Kotti, dovrebbe porre fine alla crisi interna a Nidaa Tounes, partito fondato nel 2014 dal presidente Beji Caid Essebsi, dopo le scissioni dei mesi scorsi che hanno potato alla formazione di altre due formazioni politiche di orientamento laico-progressista: Machrou Tounes e Tahya Tounes. La decisione assume rilevanza anche alla luce delle elezioni parlamentari e presidenziali previste rispettivamente il 6 ottobre e il 17 novembre. Le consultazioni politiche e presidenziali potrebbero modificare sensibilmente o addirittura bloccare il percorso del paese verso la democrazia iniziato con la rivoluzione dei gelsomini del 2011. La campagna elettorale non è ancora iniziata, ma la situazione politica è tesa e l’esito del voto appare incerto. (segue) (Res)