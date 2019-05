I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: imprenditore Nabil Karoui si candida alle elezioni presidenziali - L’imprenditore tunisino Nabil Karoui, 55 anni, si candiderà al primo turno delle elezioni presidenziali previsto il 17 novembre. Lo ha annunciato lo stesso magnate tunisino in un’intervista all’emittente “Nessma Tv”, di sua proprietà. Figura controversa del panorama politico tunisino, Karoui è stato recentemente accusato dal regolatore dei media e da alcuni politici di usare “Nessma TV” per alimentare le ambizioni politiche. Lo scorso 25 aprile, l'Autorità indipendente per la comunicazione audiovisiva della Tunisia aveva disposto la chiusura dell’emittente privata perché “sprovvista dell'autorizzazione a trasmettere”. Circa 50 agenti di polizia avevano fatto irruzione negli studi televisivi per sequestrare materiale e interrompere i servizi del canale privato di proprietà di Karoui. Quest’ultimo aveva denunciato al sito web “Jeune Afrique” che con il governo del premier Youssef Chahed "non c'è più libertà di espressione né democrazia” in Tunisia. “Nessma Tv” ha poi ripreso le sue trasmissioni in diretta lo scorso 6 maggio. La campagna elettorale delle presidenziali si terrà dal 24 ottobre al 15 novembre, mentre le iscrizioni inizieranno il 3 settembre per chiudersi il 10 dello stesso mese. Nessuno dei principali partiti del paese ha ancora annunciato un candidato per le elezioni presidenziali. Dopo essersi allontanato da Nidaa Tounes, il partito del fronte laico che fa capo al 92enne presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi, negli ultimi tre anni Karoui si è reso protagonista di campagne di beneficenza regolarmente pubblicizzate dalla sua emittente televisiva. "Ho incontrato queste persone, le ho aiutate, quartiere per quartiere", ha detto Karoui ieri sera, riferendosi allo spettacolo di beneficenza Khalil Tounes, lanciato in omaggio al figlio deceduto in un incidente d'auto nel 2016. "Ho visto la difficoltà in cui vivono queste persone, bisogna ascoltarle (...) e non ricordarci di loro solo quando c'è un'elezione", ha continuato Karoui. Il magnate tunisino ha detto di aver istituito un gruppo di esperti per presentare un programma e delle liste durante le elezioni legislative del 6 ottobre, che precederanno le elezioni presidenziali. Lanciato nella primavera 2007 dal Gruppo Karoui&Karoui World, il canale satellitare con sede a Tunisi è posseduto al 25 per cento dal gruppo italiano Mediaset. Il canale è visto principalmente in Nord Africa: Algeria, Libia, Marocco e Tunisia. La diffusione alla fine del 2011 del film franco-iraniano "Persepolis" su “Nessma TV” aveva destato scalpore a causa di una rappresentazione di Dio in una scena. Karoui era stato multato per 1.200 euro con l’accusa di "disturbo dell'ordine pubblico" e "violazione della moralità". Un gruppo di estremisti islamici aveva cercato di attaccare la sua abitazione. (segue) (Res)