I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Algeria: generale Gaid Salah, dialogo unica via per uscire dalla crisi - Il “dialogo” costituisce l’unica via per uscire dalla crisi in Algeria. Lo ha dichiarato il generale Ahmed Gaid Salah, viceministro della Difesa e capo di Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale, invitando nuovamente “gli algerini e le forze politiche del paese” a impegnarsi in un “dialogo costruttivo e realistico”. Nel corso di una visita di lavoro nel dipartimento di Tamanrasset, nel sud del paese, Gaid Salah ha ricordato che “il popolo algerino non vuole ripetere l’esperienza degli anni Novanta”. Il riferimento è alla sanguinosissima guerra civile combattuta nel paese dopo la decisione delle autorità di annullare i risultati delle elezioni del 1991, che avevano visto l’affermazione delle forze politiche islamiste. Nelle ultime settimane Gaid Salah si è imposto come nuovo uomo forte dell’Algeria, costringendo l’infermo presidente Abdelaziz Bouteflika alle dimissioni il 2 aprile scorso e riaffermando di fatto la centralità del ruolo dell’Esercito popolare nazionale nella vita politica del paese. (Res)