Tunisia: agricoltori protestano contro politiche governative

- Gli agricoltori tunisini sono scesi in strada oggi di fronte alla sede del ministero del Commercio di Tunisi per protestare contro le politiche agricole del governo. Lo riferiscono i media locali. In particolare, vengono contestate le ultime decisioni prese dall’esecutivo in materia di importazioni, incluse quelle che rientrano nel quadro dell’Accordo di associazione Tunisia-Unione europea (Aleca). Il vicepresidente dell’Unione tunisina dell’agricoltura e della pesca (Utap), Khaled Arak, ha dichiarato che la manifestazione è il risultato di “numerosi fattori” ed è rivolta in particolare alle politiche del governo che “attaccano il sistema produttivo”. “Invece di preparare e qualificare il settore agricolo in vista di un partenariato con l’Unione europea, l’esecutivo ha adottato una politica di ribasso del mercato e di limitazione ai prezzi”, ha osservato il sindacalista. (Tut)